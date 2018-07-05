Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о 50-летии Сумгайытского государственного драматического театра.
Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях обеспечения празднования 50-й годовщины создания Сумгайытского государственного драматического театра.
Министерству культуры Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 50-летнему юбилею Сумгайытского государственного драматического театра.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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