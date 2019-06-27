Конкурс на создание памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву завершится 30 июня

"Памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву предложено воздвигнуть перед станцией метро "Ичеришехер". Это пока единственное поступившее предложение, другого варианта пока не предлагалось".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил член жюри открытого конкурса на создание памятника великому азербайджанскому меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву, председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбей Гасымзаде.

Он отметил, что предложения касательно формы памятника пока рассматриваются: "Конкурс завершится 30 июня, после чего жюри выберет наиболее лучший проект".