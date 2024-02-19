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Ичеришехер включен в календарь Всемирного наследия ЮНЕСКО за 2024 год

Ичеришехер включен в календарь Всемирного наследия ЮНЕСКО за 2024 год Изображение Ичеришехер, исторической части города Баку, напечатано в календаре ЮНЕСКО на 2024 год с объектами всемирного наследия.
Kультурная политика
19 февраля 2024 г. 13:13
Ичеришехер включен в календарь Всемирного наследия ЮНЕСКО за 2024 год

Изображение Ичеришехер, исторической части города Баку, включено в календарь ЮНЕСКО всемирного наследия на 2024 год.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде.

По его словам, 12 памятников, включенных в календарь, были выбраны из внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 1 157 исторических памятников из 168 стран.

Ичеришехер изображен на июньском листе календаря на 2024 год.

Календарь печатается с целью ознакомления широкой публики с уникальными памятниками из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Версия на английском языке Baku’s Old City included in UNESCO World Heritage Calendar 2024
Версия на азербайджанском языке İçərişəhər UNESCO-nun 2024-cü il dünya irs təqviminə daxil edilib

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