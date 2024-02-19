Ичеришехер включен в календарь Всемирного наследия ЮНЕСКО за 2024 год

Изображение Ичеришехер, исторической части города Баку, включено в календарь ЮНЕСКО всемирного наследия на 2024 год.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде.
По его словам, 12 памятников, включенных в календарь, были выбраны из внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 1 157 исторических памятников из 168 стран.
Ичеришехер изображен на июньском листе календаря на 2024 год.
Календарь печатается с целью ознакомления широкой публики с уникальными памятниками из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.