Ичеришехер включен в календарь Всемирного наследия ЮНЕСКО за 2024 год

Изображение Ичеришехер, исторической части города Баку, напечатано в календаре ЮНЕСКО на 2024 год с объектами всемирного наследия.

Изображение Ичеришехер, исторической части города Баку, включено в календарь ЮНЕСКО всемирного наследия на 2024 год.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде.

По его словам, 12 памятников, включенных в календарь, были выбраны из внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 1 157 исторических памятников из 168 стран.

Ичеришехер изображен на июньском листе календаря на 2024 год.

Календарь печатается с целью ознакомления широкой публики с уникальными памятниками из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.