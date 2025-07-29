ICESCO организовала в Баку первый региональный семинар по охране культурного наследия

В Баку прошел первый региональный семинар ICESCO по охране культурного наследия

Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) организовала в Баку первый региональный семинар, посвященный вопросам охраны культурного наследия.

Как сообщает Report со ссылкой на новость ICESCO в соцсетях, основная цель семинара - поддержка усилий стран-членов организации по сохранению и популяризации богатого культурного наследия региона.

“Культура - это не только часть исторического наследия, но и важнейший элемент настоящего, формирующая идентичность и служащая мостом между народами”, - сказал директор регионального офиса ICESCO Абдулхаким Аль-Сенан.

По его мнению, защита культурного наследия - это инвестиция в будущее.

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Актота Раимкулова со своей стороны подчеркнула, что в ближайшее время организация подпишет с ICESCO Меморандум о взаимопонимании. Кроме этого, фонд примет участие в международном культурном форуме "Рух Санат", который пройдет на берегу озера Иссык-Куль в Кыргызстане.

По ее мнению, подписание меморандума заложит прочную основу для реализации совместных проектов, направленных на сохранение и популяризацию культурного наследия.

По словам председателя правления государственного историко-архитектурного заповедника “Ичеришехер” Руфат Махмуда, сохранение историко-культурного наследия и активная популяризация местной культуры являются неотъемлемыми элементами формирования национальной идентичности и служат прочной основой для устойчивого развития и культурного прогресса.

Особое внимание в ходе семинара уделялось углублению знаний и практических навыков участников в таких областях, как документирование и сохранение объектов, разработка национальных инвентарей и, в особенности, подготовка и подача номинационных файлов для включения в Список исламского всемирного наследия.

В семинаре приняли участие представители и специалисты из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.