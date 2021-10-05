Хураман Гасымова выразила признательность Ильхаму Алиеву

"Я очень горда и взволнована, потому что удостоена самого высокого ордена нашей страны".

"Я очень горда и взволнована, потому что удостоена самого высокого ордена нашей страны".

Как передает Report, об этом журналистам сообщила удостоенная ордена "Истиглал" народная артистка Хураман Гасымова.

Она сказала, что неоднократно выступала в этом зале перед главой государства: "Когда я делала первые шаги в искусстве, то не знала, что добьюсь таких успехов. Я влюблена в свою профессию. Я всегда старалась представлять наше искусство в зарубежных странах, чтобы красоту нашей музыки прочувствовали и другие народы. Видимо, мне это удалось, раз я получила такую высокую награду. Выражаю признательность главе государства за награду и за внимание и заботу, проявленные к деятелям культуры".

Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 5 июня народная артистка Хураман Гасымова была награждена орденом "Истиглал".