О нас
Report Georgia
Аудио новости

Хураман Гасымова выразила признательность Ильхаму Алиеву

Хураман Гасымова выразила признательность Ильхаму Алиеву "Я очень горда и взволнована, потому что удостоена самого высокого ордена нашей страны".
Kультурная политика
5 октября 2021 г. 19:12
Хураман Гасымова выразила признательность Ильхаму Алиеву
Хураман Гасымова

"Я очень горда и взволнована, потому что удостоена самого высокого ордена нашей страны".

Как передает Report, об этом журналистам сообщила удостоенная ордена "Истиглал" народная артистка Хураман Гасымова.

Она сказала, что неоднократно выступала в этом зале перед главой государства: "Когда я делала первые шаги в искусстве, то не знала, что добьюсь таких успехов. Я влюблена в свою профессию. Я всегда старалась представлять наше искусство в зарубежных странах, чтобы красоту нашей музыки прочувствовали и другие народы. Видимо, мне это удалось, раз я получила такую высокую награду. Выражаю признательность главе государства за награду и за внимание и заботу, проявленные к деятелям культуры".

Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 5 июня народная артистка Хураман Гасымова была награждена орденом "Истиглал".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Xuraman Qasımova Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Экслюзивные новости

Ирак ищет возможности закупать газ из Азербайджана
Ирак ищет возможности закупать газ из Азербайджана
5 октября 2021 г. 14:00
Швейцария надеется на проведение в Баку совместной экономической комиссии
Швейцария надеется на проведение в Баку совместной экономической комиссии
5 октября 2021 г. 11:25
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
5 октября 2021 г. 10:32
AHK Azerbaijan: Германия готова предложить свой опыт для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура
AHK Azerbaijan: Германия готова предложить свой опыт для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура
5 октября 2021 г. 10:00
В бакинском метро внедрят оплату с помощью умных колец и часов
В бакинском метро внедрят оплату с помощью "умных" колец и часов
4 октября 2021 г. 16:13
Кадровые перестановки в институтах НАНА
Кадровые перестановки в институтах НАНА
1 октября 2021 г. 23:27
Депутат Верховной Рады: Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном
Депутат Верховной Рады: "Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном"
1 октября 2021 г. 17:00
Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20
Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
1 октября 2021 г. 14:00
Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
30 сентября 2021 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi