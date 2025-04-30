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Художник Мамед Ширзад подарил свои картины НАНА

Художник Мамед Ширзад подарил свои картины НАНА Художник Мамед Ширзад подарил свои картины НАНА
Kультурная политика
30 апреля 2025 г. 12:42
Художник Мамед Ширзад подарил свои картины НАНА

Известный художник-живописец Мамед Ширзад подарил ряд своих картин Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) по случаю 80-летнего юбилея академии.

Об этом Report сообщили в НАНА.

Среди работ, подаренных Ширзадом НАНА, есть крупноформатное панно "Наша земля" и картина "Девушки-виноградари".

Президент НАНА академик Иса Габиббейли встретился с Мамедом Ширзадом и выразил художнику благодарность за подаренные работы.

За заслуги в пропаганде и развитии азербайджанского изобразительного искусства профессор Мамед Ширзад был награжден благодарственным письмом НАНА.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTanınmış rəssam Məmməd Şirzad bir sıra əsərlərini AMEA-ya bağışlayıb

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