Художник Мамед Ширзад подарил свои картины НАНА

Известный художник-живописец Мамед Ширзад подарил ряд своих картин Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) по случаю 80-летнего юбилея академии.
Об этом Report сообщили в НАНА.
Среди работ, подаренных Ширзадом НАНА, есть крупноформатное панно "Наша земля" и картина "Девушки-виноградари".
Президент НАНА академик Иса Габиббейли встретился с Мамедом Ширзадом и выразил художнику благодарность за подаренные работы.
За заслуги в пропаганде и развитии азербайджанского изобразительного искусства профессор Мамед Ширзад был награжден благодарственным письмом НАНА.