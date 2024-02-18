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Хроника Западного Азербайджана: необычные обычаи и празднование Хыдыр Наби

Хроника Западного Азербайджана: необычные обычаи и празднование Хыдыр Наби В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" подготовлен очередной сюжет.
Kультурная политика
18 февраля 2024 г. 00:28
Хроника Западного Азербайджана: необычные обычаи и празднование Хыдыр Наби

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" подготовлен очередной сюжет.

Как передает Report, в выпуске под названием "Широко распространенный в тюркском мире праздник Хыдырлез" рассказывается о традициях праздника Новруз, имеющего тысячелетнюю историю, а также о том, как в каждом махале Западного Азербайджана, являющимся нашими историческими землями, отмечается праздник под названием Хыдыр Ильяс, Хыдырлез или Хыдыр Наби.

Было отмечено, что Хыдырлез имеет древнюю историю и широко распространен среди народа.

"Праздник Хыдыр Наби отождествляется с пророком Хызыром. Согласно мифам и преданиям, он покровительствовал воде, ветру и воздуху. В древнетюркских мифологических представлениях Хыдыр изображается как фигура, переживающая смерть и воскрешение, обретающая бессмертие и вечную жизнь. Хызыр характеризуется как Вели (святой) или дух-покровитель", - говорится в материале.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоQərbi Azərbaycan Xronikası: Xıdır Nəbi bayramının qəribə adətləri, mətbəxi və inancları

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