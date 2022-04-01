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Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала

Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала Об этом Report заявила президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева
Kультурная политика
1 апреля 2022 г. 14:07
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала

Избрание города Шуша столицей тюркского мира на 2023 год является историческим решением.

Об этом Report заявила президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева.

"Шуша этого достойна, Шуша очень долго этого ждала", - отметила Г. Эфендиева.

По ее словам, в этой связи в городе пройдет ряд различных мероприятий.

"Люди наконец-то увидят своими глазами те разрушенные памятники, тот вандализм, который совершался во время 30-летней армянской оккупации. Мы планируем различные мероприятия в рамках объявления города Шуша столицей тюркского мира.

Сегодня Шуша возрождается, там уже проводятся различные фестивали и конференции. Президент Ильхам Алиев в прошлом году открыл фестиваль "Хары бюль бюль" в Шуше, также там состоялись Дни поэзии Вагифа. Я думаю, что это все мы планируем провести и в этом году. А в следующем в Шуше также пройдут и мероприятия под эгидой Организации тюркских государств, ТЮРК ПА, ТЮРКСОЙ", - заявила Г. Эфендиева.

Город Шуша избран столицей тюркского мира на 2023 год. Решение об этом было принято на внеочередном заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ, прошедшем 31 марта в турецком городе Бурса.

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Версия на азербайджанском языке Günay Əfəndiyeva: "Şuşa bu günü çox gözlədi"

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