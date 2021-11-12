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Гюнай Эфендиева: Предлагаем построить в Карабахе культурный центр Тюркского мира

Гюнай Эфендиева: Предлагаем построить в Карабахе культурный центр Тюркского мира Предлагаем построить культурный центр Тюркского мира в прекрасной Шуше - родном Карабахе, который является неотъемлемой частью Тюркского мира.
Kультурная политика
12 ноября 2021 г. 12:41
Гюнай Эфендиева: Предлагаем построить в Карабахе культурный центр Тюркского мира

Предлагаем построить культурный центр Тюркского мира в прекрасной Шуше - родном Карабахе, который является неотъемлемой частью Тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом заявила президент Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия Гюнай Эфендиева в своем выступлении на VIII заседании министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле.

"Великая Карабахская Победа, одержанная Азербайджаном, на самом деле была Победой всего Тюркского мира, потому что она объединила весь Тюркский мир. Открытая духовная поддержка Азербайджана со стороны Турции стала примером истинного братства и дружбы для всего мира. В 30-ю годовщину своей независимости тюркоязычные государства еще раз доказали, что имеют общие ценности - тюркские ценности. Не забывать эти ценности, наше богатое наследие, представлять их миру является одним из приоритетов Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия", - заявила Г. Эфендиева.

"Мы предлагаем построить культурный центр Тюркского мира в прекрасной Шуше – родном Карабахе, который является неотъемлемой частью Тюркского мира. В этом направлении с нашей стороны ведется работа", - отметила президент Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия. - "Этот центр станет местом слияния нашей истории, культуры, наследия, станет одним из символов нашей солидарности, новым доказательством нашего вечного братства".

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