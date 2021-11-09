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Гусман: Поздравляю Азербайджан с великой Победой 

Гусман: Поздравляю Азербайджан с великой Победой  "У меня есть добрый друг, великий композитор, певец и артист Полад Бюльбюльоглы. С детства он вспоминал свой родной город Шуша, скучал и переживал о нем. Каждый раз Полад уверенно мне говорил, что мы туда вернёмся".
Kультурная политика
9 ноября 2021 г. 16:05
Гусман: Поздравляю Азербайджан с великой Победой 

"У меня есть добрый друг, великий композитор, певец и артист Полад Бюльбюльоглы. С детства он вспоминал свой родной город Шуша, скучал и переживал о нем. Каждый раз Полад уверенно мне говорил, что мы туда вернёмся".

Об этом российскому бюро Report рассказал советский и российский режиссёр театра и кино, телеведущий, актёр, общественный и политический деятель Юлий Гусман, комментируя годовщину Победы Азербайджана во Второй карабахской войне.

Гусман отметил, что он полностью разделял чувства друга, но не мог разделить его энтузиазм, так как понимал сложность всей ситуации в Карабахе: "Полад один из первых полетел в освобожденную Шушу и спел на ступенях отцовского дома. Он был счастлив, и это счастье передалось всем остальным".

По его мнению, именно из таких отдельных и счастливых историй и людей, которые имеют возможность и должны вернуться в свои дома, состоит победа.

"Поздравляю Азербайджан с великой победой - это праздник победы в Отечественной войне. С праздником!" - сказал Гусман.

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