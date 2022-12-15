О нас

Гуманитарный форум в Баку - важная площадка выражения взаимопонимания и уважения между странами

Гуманитарный форум в Баку - важная площадка выражения взаимопонимания и уважения между странами Гуманитарный форум в Баку стал важной площадкой для демонстрации взаимопонимания и уважения между странами.
Kультурная политика
15 декабря 2022 г. 20:59
Гуманитарный форум в Баку - важная площадка выражения взаимопонимания и уважения между странами

Гуманитарный форум в Баку стал важной площадкой для демонстрации взаимопонимания и уважения между странами.

Как сообщает балтийское бюро Report, об этом заявила литовский дипломат Галина Кобецкайте, которая в 1997–2004 годах была послом в Турции, а с 2001 года была также аккредитована в Азербайджане и Узбекистане.

"Международный гуманитарный форум, на котором мне довелось участвовать в Баку в 2014 году, наглядно показал, что взаимопонимание, познание друг друга и уважение друг к другу – это основной залог мира и безопасности на нашей планете",- сказала Г. Кобецкайте. По ее словам, необходимо, чтобы такое понимание и уважение стремились выразить все страны независимо от их величины и уровня развития.

Собственно, это и было целью гуманитарного форума в Азербайджане с первого дня, сказала дипломат.

"К сожалению, некоторые страны думают, что их голос должен звучать громче, а если не слышите – получайте ракеты и бомбы. Это ужасно, неприемлемо, и очередной гуманитарный форум мог бы стать площадкой для обсуждения этого", - сказала Кобецкайте.

Являющаяся почетным членом Союза писателей Азербайджана, Г. Кобецкайте рассказала о культурных связях двух стран и о своей роли в популяризации азербайджанской литературы в Литве.

"Для меня большая честь, что Союз писателей Азербайджана принял меня в свои ряды. Мои переводы как азербайджанской литературы, так и произведений других тюркских народов связаны с желанием шире познакомить литовского читателя с ними", - сказала Кобицкайте.

По ее словам, это не удивительно, так как она сама имеет отношение к тюркскому миру, и ее родной караимский язык – один из древнейших языков кипчакской группы тюркских языков.

С Азербайджаном караимов в какой-то мере связывало и творчество известного профессора Хаджи Серая Хана Шапшала, (1873-1961), который в 1934 г. издал уникальную книгу о фольклоре азербайджанцев из Ирана, рассказала Кобицкайте.

Сама дипломат перевела на литовский язык книги азербайджанских писателей: повести Мехти Гусейна и Юсифа Самедоглу, два романа Ильяса Эфендиева, рассказы Рустама Ибрагимбекова, Анара, Эльчина Гусейнбейли и других писателей.

"У современного литовского читателя всегда был интерес к неизвестному, но привлекательному. Я рада, что мне удалось внести хотя и небольшую лепту в развитие этого интереса. Я благодарна Азербайджану, что в 2007 г. мне была вручена премия "Гобустан" за популяризацию тюркской культуры", - сказала Кобицкайте.

По ее словам, каждый раз бывая в Баку, она отмечает большие перемены как во внешнем облике города, так и в настроениях людей.

"Я рада, что связи между нашими государствами развиваются как в культурной, так и в экономической сфере. Но больше всего меня радуют расширяющиеся связи между людьми. И расстояние здесь значения не имеет", - заключила Кобицкайте.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

На дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
ФотоНа дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
12 декабря 2022 г. 15:06
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
13 декабря 2022 г. 11:57
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 5 января
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 5 января
9 декабря 2022 г. 17:17
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
13 декабря 2022 г. 12:08
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
Опекающие сепаратистов российские миротворцы идут на азербайджанских журналистов с автоматами
ВидеоОпекающие сепаратистов российские "миротворцы" идут на азербайджанских журналистов с автоматами
13 декабря 2022 г. 10:09
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
12 декабря 2022 г. 12:39
Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня
Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня
13 декабря 2022 г. 11:31
Азербайджанский мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев не состоялся в результате провокации
Азербайджанский мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев не состоялся в результате провокации
10 декабря 2022 г. 20:24
Российские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
ФотоРоссийские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
12 декабря 2022 г. 11:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi