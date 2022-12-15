Гуманитарный форум в Баку - важная площадка выражения взаимопонимания и уважения между странами

Гуманитарный форум в Баку стал важной площадкой для демонстрации взаимопонимания и уважения между странами.

Гуманитарный форум в Баку стал важной площадкой для демонстрации взаимопонимания и уважения между странами.

Как сообщает балтийское бюро Report, об этом заявила литовский дипломат Галина Кобецкайте, которая в 1997–2004 годах была послом в Турции, а с 2001 года была также аккредитована в Азербайджане и Узбекистане.

"Международный гуманитарный форум, на котором мне довелось участвовать в Баку в 2014 году, наглядно показал, что взаимопонимание, познание друг друга и уважение друг к другу – это основной залог мира и безопасности на нашей планете",- сказала Г. Кобецкайте. По ее словам, необходимо, чтобы такое понимание и уважение стремились выразить все страны независимо от их величины и уровня развития.

Собственно, это и было целью гуманитарного форума в Азербайджане с первого дня, сказала дипломат.

"К сожалению, некоторые страны думают, что их голос должен звучать громче, а если не слышите – получайте ракеты и бомбы. Это ужасно, неприемлемо, и очередной гуманитарный форум мог бы стать площадкой для обсуждения этого", - сказала Кобецкайте.

Являющаяся почетным членом Союза писателей Азербайджана, Г. Кобецкайте рассказала о культурных связях двух стран и о своей роли в популяризации азербайджанской литературы в Литве.

"Для меня большая честь, что Союз писателей Азербайджана принял меня в свои ряды. Мои переводы как азербайджанской литературы, так и произведений других тюркских народов связаны с желанием шире познакомить литовского читателя с ними", - сказала Кобицкайте.

По ее словам, это не удивительно, так как она сама имеет отношение к тюркскому миру, и ее родной караимский язык – один из древнейших языков кипчакской группы тюркских языков.

С Азербайджаном караимов в какой-то мере связывало и творчество известного профессора Хаджи Серая Хана Шапшала, (1873-1961), который в 1934 г. издал уникальную книгу о фольклоре азербайджанцев из Ирана, рассказала Кобицкайте.

Сама дипломат перевела на литовский язык книги азербайджанских писателей: повести Мехти Гусейна и Юсифа Самедоглу, два романа Ильяса Эфендиева, рассказы Рустама Ибрагимбекова, Анара, Эльчина Гусейнбейли и других писателей.

"У современного литовского читателя всегда был интерес к неизвестному, но привлекательному. Я рада, что мне удалось внести хотя и небольшую лепту в развитие этого интереса. Я благодарна Азербайджану, что в 2007 г. мне была вручена премия "Гобустан" за популяризацию тюркской культуры", - сказала Кобицкайте.

По ее словам, каждый раз бывая в Баку, она отмечает большие перемены как во внешнем облике города, так и в настроениях людей.

"Я рада, что связи между нашими государствами развиваются как в культурной, так и в экономической сфере. Но больше всего меня радуют расширяющиеся связи между людьми. И расстояние здесь значения не имеет", - заключила Кобицкайте.