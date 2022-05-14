Зарожденное в Азербайджане грузинское кино: По следам 14 снятых в Баку фильмов грузинского режиссера

История грузинского кино начинается с 15 мая 1908 года. Основателем грузинского кинематографа, отмечающего 114-летие в этом году, является Василь Амашукели, а местом возникновения – Баку.

История грузинского кино начинается с 15 мая 1908 года. Основателем грузинского кинематографа, отмечающего 114-летие в этом году, является Василь Амашукели, а местом возникновения – Баку.

Грузинское бюро Report провело расследование в связи с зарожденным в Баку грузинским кино и деятельностью грузинского кинорежиссера в Азербайджане.

Приглашение в Баку, лучший киномеханик в городе

В.Амашукели родился в 1886 году в Кутаиси. В 1902 году отправился в Москву, где обучился профессии оператора. В 1907 году в возрасте 21 года переехал в Баку. В тот период его брат Мамука работал в грузинском драмтеатре. Руководитель театра Коте Месхи открыл в Баку кинотеатр "Электробиограф" и пригласил В.Амашукели работать механиком. Грузинский юноша прославился как лучший механик в Баку.

В Баку он начал снимать короткометражные фильмы, которые демонстрировались в кинотеатре в перерывах между сеансами иностранных фильмов. Его короткометражки "Перевозка угля на верблюдах", "Типы бакинских рынков", "Вход судов в порт" имели большой успех у бакинских зрителей.

Из воспоминаний В.Амашукели, записанных в Баку и хранящихся в Национальном архиве Грузии:

"В 1907 году в Баку на собрании грузинских обществ во главе с Коте Месхи раз в неделю ставились грузинские спектакли. В свободное время мы показывали фильмы. Время от времени мы снимали короткие фильмы на тему добычи нефти в Баку, бакинских хроник и показывали их в кинотеатре".

Почему именно 15 мая 1908 года?

Существуют две разные версии того, почему дата 15 мая 1908 года считается “днем рождения” грузинского кинематографа. Источником одной из версий является письмо директора одной из типографий в Баку Ноэ Рамишвили Василю Амашукели. В этом письме от 15 мая 1908 года оператора попросили разрешить работникам типографии бесплатно посещать киносеансы.

По другой версии, В.Амашукели снял первый материал с использованием документальных кадров при поддержке бакинского мецената. Сообщается, что премьера этого материала состоялась 15 мая 1908 года. Именно день премьеры этого материала считается датой зарождения грузинского кино. О личности мецената в архивах нет никакой информации.

Некоторые материалы, относящиеся к истории создания грузинского кинематографа, хранятся во Дворце искусств страны. Хранитель фонда афиш дворца, кинорежиссер Гванца Купрашвили в интервью Report более подробно рассказала об исторических фактах. По ее словам, в 1896 году после демонстрации в Грузии фильма братьев Люмьер ("Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" - прим. ред.) В.Амашукели увлекся киноискусством, в Москве помимо живописи он изучил искусство киномеханики и начал работать в этой сфере:

"В 1906 году он вернулся в Грузию, но тогда в стране кино развито не было. Его брат Мамука в то время жил в Баку. Там работала грузинская театральная труппа во главе с Коте Месхи. Брат пригласил В.Амашукели в Баку. Он был принят в техникум в Баку, по вечерам работал киномехаником. Зять Коте Месхи Иван Гепнер открыл в Баку при грузинском просветительском обществе кинотеатр, где демонстрировались в основном низкокачественные зарубежные фильмы. В.Амашукели и И.Гепнер решили совместно снять фильм. С этой целью они отправились в Москву, где купили аппарат “Гомон” и 6 месяцев учились обращаться с этим аппаратом. После возвращения в Баку В.Амашукели начал снимать документальные фильмы”.

Снятые в течение года и недошедшие до нас 14 фильмов

Киновед сообщила, что В.Амашукели снял в 1908-1909 годах в Баку 14 фильмов: "К сожалению, ни один из них не сохранился до наших дней. Хотя есть определенная информация о том, что существует относящийся к фильмам кадр, который хранится в Национальном архиве Грузии, это необходимо исследовать. Не сохранились и фотографии В.Амашукели, сделанные в Баку. Возможно, какие-то фотографии и кадры имеются у частных коллекционеров".

Бакинский период первого грузинского режиссера-документалиста, народного артиста Грузинской ССР (1974) завершился в 1910 году. В этот год он получил приглашение в кутаисский кинотеатр "Радиум". В родном городе режиссер снял около 17 фильмов в 1910-1914 годы. Самый значимый среди них "Путешествие Акакия Церетели в Рача-Лечхуми". Это единственный полнометражный фильм В.Амашукели, также сообщается, что это первый полнометражный документальный фильм в мире.

После 1914 года информации о деятельности В.Амашукели в кино не встречается.

Кинорежиссер проработал в "Радиуме" до 1922 года и снимал короткометражные фильмы. Затем он работал электриком на различных фабриках.

Кинорежиссер скончался в 1977 году в возрасте 91 года и похоронен в Кутаиси. В мае 2013 года, когда отмечалось 105-летие грузинского кино, в Кутаиси возле кинотеатра “Сакартвело” был установлен его памятник. В 2014 году часть памятника – киноаппарат был украден, в 2016 году памятник был восстановлен.

Надежда на азербайджанские архивы

Г.Купрашвили отметила большую необходимость в изучении творческой работы В.Амашукели в Баку. Она выразила надежду, что в азербайджанских архивах хранятся важные материалы, связанные с фильмами, снятыми в Баку выдающимся деятелем, заложившим основу грузинского кино. Для изучения и выявления этих материалов необходима совместная активная работа государственных архивов кино- и фотодокументов Грузии и Азербайджана.