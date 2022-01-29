Грузинский певец: Я обучаюсь игре на сазе и учусь исполнять мугам

В Грузии всегда с большой любовью и уважением относились к национальному музыкальному искусству Азербайджана. После победы, одержанной Азербайджаном в Отечественной войне, наблюдается всплеск интереса к нашей культуре в соседней стране.

В Грузии всегда с большой любовью и уважением относились к национальному музыкальному искусству Азербайджана. После победы, одержанной Азербайджаном в Отечественной войне, наблюдается всплеск интереса к нашей культуре в соседней стране.

Наша музыка находит отклик в сердцах не только рядовых грузин, но и профессиональных артистов. Под впечатлением от азербайджанской музыки популярный исполнитель Дито Кисишвили решил овладеть искусством исполнения на сазе. Недавно он исполнил азербайджанскую народную песню "Ай бери бах" (Посмотри на мою сторону) в дуэте с грузинским ашыгом Наргилей Мехтиевой. Песня, исполненная на азербайджанском и грузинском языках, пришлась по душе грузинским меломанам.

Сотрудники грузинского бюро Report встретились с Дито Кисишвили и Наргилей Мехтиевой и поговорили об их творческом тандеме.

Саз в подарок

Певец, постоянно стремящийся привнести новшество в свое творчество, отметил, что у него много друзей в Баку: "Я часто бываю в Азербайджане, неоднократно получал приглашение на съемки в различных рекламных роликах и короткометражках в Баку в качестве актера. Примерно 5 лет назад мой грузинский друг преподнес мне на день рождения саз, купленный в Баку, и поставил условие, чтобы я непременно научился играть на нем. Я был осведомлен об этом инструменте и всегда мечтал обучиться игре на нем".

Наргиля Мехтиева успешно продолжает традиции ашыгского искусства в Грузии. Д.Кисишвили относится к своей наставнице с большим почтением: "И ранее у меня было много друзей среди азербайджанцев. Моя семья тоже тесно общается с азербайджанцами. Я знаком с азербайджанскими напевами с самого детства. Наргиля ханум виртуозно играет на сазе. Ашыгские мелодии берут за душу. Поначалу я хотел научиться игре на сазе самостоятельно, но потом стал брать уроки у Наргили ханум. Мы прекрасно понимаем друг друга, у нас схожий характер. Музыка объединила нас. Вот уже три месяца как я обучаюсь игре на сазе и уже научился исполнять три мелодии. Если песня мне по сердцу, я могу и за день научиться исполнять ее. Однако, должен признаться, что несмотря на хорошие вокальные данные, мне все еще трудно исполнять мугам".

По словам Наргили ханум, Дито очень любит саз и с восхищением слушает азербайджанскую музыку: "Он увлеченно играет на сазе. Он очень талантливый исполнитель, поэтому я взяла его в ученики. Дито - один из 20 моих учеников. Саз - непростой инструмент, понять и постичь его довольно сложно. Но уже при первом знакомстве с Дито я поняла, что ему по плечу обучиться игре на сазе".

Песня "Ай бери бах" привела зрителей в восторг

"Эта песня пользуется большой популярностью в Грузии. Мы записали ее на грузинском языке. Получился очень интересный совместный проект. Для меня было большой честью исполнить песню и на азербайджанском языке. Среди моих друзей много деятелей искусства. Некоторые из них уже слушали эту песню и были в восторге".

По словам Н.Мехтиевой, песня "Ай бери бах" получилась весьма успешной. Это уже четвертый проект Н.Мехтиевой с грузинскими исполнителями:

"Идея совместного дуэта поступила от меня. Дито охотно принял мое предложение. Если есть желание, все сложится успешно. Послушав азербайджанские народные песни, мы остановили свой выбор на "Ай бери бах". Эта песня пользуется успехом и среди грузин".

Новые совместные проекты

Грузинский исполнитель не намерен останавливаться на достигнутом: "Песня "Ай бери бах" - это, конечно, начало. Я собираюсь записать в дуэте с Наргилей ханум еще несколько азербайджанских песен. Хочу исполнить и соло".

Д.Китишвили уверен, что подобные проекты становятся своеобразным мостом между грузинским и азербайджанским народами.

"Между нашими государствами и народами испокон существовали тесные культурные связи. И мы, как люди искусства, вносим свой посильный вклад в укрепление этих связей", - сказала Наргиля Мехтиева.