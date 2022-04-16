Грузинский хореограф: Надеюсь еще не раз посетить мероприятия в Шуше

Очень понравилась Шуша. Я восторге от того, сколько было тут сделано за такой короткий срок.

Очень понравилась Шуша. Я восторге от того, сколько было тут сделано за такой короткий срок.

Об этом Report заявила хореограф грузинских танцев Мелита Ломадзе, которая сегодня посетила город Шуша в составе делегации грузинских деятелей культуры, экологов, тюркологов и блогеров.

"Надеемся на то, что в ближайшее время все работы будут завершены и мы как деятели искусства еще не раз приедем на мероприятия в Шуше", - заявила Ломадзе.

Она отметила, что накануне они посетили Физули и Джебраил, и ее очень опечалил вид разрушений. "Мы видели несколько городов, которые были в ужасном состоянии, в руинах. Сам факт последствий оккупации очень печальный. Как вы знаете, Грузия столкнулась со схожей проблемой", добавила Ломадзе.