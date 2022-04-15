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Грузинская певица выпустит альбом азербайджанских песен

Грузинская певица выпустит альбом азербайджанских песен "Меня с Азербайджаном связала музыка"
Kультурная политика
15 апреля 2022 г. 15:42
Грузинская певица выпустит альбом азербайджанских песен

Грузинская певица Верико Турашвили работает над альбомом азербайджанских песен.

Как заявила Report певица, она уже подготовила для альбома две композиции на азербайджанском и на грузинском языках: "Лачын" и "Сары гялин", а также снять видео для этих песен в Шуше и Лачыне.

"Я очень рада находиться в Азербайджане, я очень люблю Азербайджанский народ, культуру, музыку. Меня с Азербайджаном связала музыка", - заявила Турашвили.

Рассказывая о своих впечатлениях от посещения освобожденного от армянской оккупации города Джебраила, она заявила, что пришла в ужас от увиденных разрушений: "Мне очень тяжело на все это смотреть. Я надеюсь, что подобное больше никогда не повторится и наконец настанет мир".

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