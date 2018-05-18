Группе лиц, работающих в области музейного дела, присвоено почетное звание - СПИСОК

18 мая, 2018 20:36

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе лиц, работающих в области музейного дела, почетного звания "Заслуженный работник культуры" Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в области музейного дела в Азербайджанской Республике следующим лицам присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры" Азербайджанской Республики: Aхундовой Аиде Халыг гызы Багировой Гямяр Сейфаддин гызы Балаевой Таране Ахмед гызы Байрамову Рзе Рафиг оглу Бекировой Нахиде Эллаз гызы Ахмедовой Тунзале Гамид гызы Алекберовой Саадат Джахангир гызы Гаджиеву Акифу Багир оглу Ибрагимову Камилю Фархад оглу Oруджалиеву Рамилю Али оглу Шадлинской Ханым Назим гызы Tагиевой Антиге Рагим гызы.

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