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    Группе лиц, работающих в области музейного дела, присвоено почетное звание - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе лиц, работающих в области музейного дела, почетного звания "Заслуженный работник культуры" Азербайджанской Республики. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в области музейного дела в Азербайджанской Республике следующим лицам присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры" Азербайджанской Республики:

    Aхундовой Аиде Халыг гызы

    Багировой Гямяр Сейфаддин гызы

    Балаевой Таране Ахмед гызы

    Байрамову Рзе Рафиг оглу

    Бекировой Нахиде Эллаз гызы

    Ахмедовой Тунзале Гамид гызы

    Алекберовой Саадат Джахангир гызы

    Гаджиеву Акифу Багир оглу

    Ибрагимову Камилю Фархад оглу

    Oруджалиеву Рамилю Али оглу

    Шадлинской Ханым Назим гызы

    Tагиевой Антиге Рагим гызы. 

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