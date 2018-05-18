Группе лиц, работающих в области музейного дела, присвоено почетное звание - СПИСОК

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе лиц, работающих в области музейного дела, почетного звания "Заслуженный работник культуры" Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в области музейного дела в Азербайджанской Республике следующим лицам присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры" Азербайджанской Республики:
Aхундовой Аиде Халыг гызы
Багировой Гямяр Сейфаддин гызы
Балаевой Таране Ахмед гызы
Байрамову Рзе Рафиг оглу
Бекировой Нахиде Эллаз гызы
Ахмедовой Тунзале Гамид гызы
Алекберовой Саадат Джахангир гызы
Гаджиеву Акифу Багир оглу
Ибрагимову Камилю Фархад оглу
Oруджалиеву Рамилю Али оглу
Шадлинской Ханым Назим гызы
Tагиевой Антиге Рагим гызы.
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