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Группе деятелей культуры присвоены почетные звания

Группе деятелей культуры присвоены почетные звания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий деятелям культуры Азербайджанской Республики. 

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанского музыкального искусства  почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам:

"Народный артист"

Аллахвердиеву Васифу Керим оглу

Фараджеву Сардару Фараджулла оглу

"Заслуженный деятель искусств"

Халыгзаде Фаттаху Халыг оглу

Раджабову Огтаю Мамедага оглу

"Заслуженный артист"

Бутенко Игорю Леонидовичу

Пяткину Николаю Александровичу

"Заслуженный учитель"

Гейчайской Саиде Огтай гызы

Гусейновой Рухсаре Гусейн гызы

Ягубовой Назиле Мир Теймур гызы.

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