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Группе деятелей науки и культуры Узбекистана вручены высшие награды Азербайджана

Группе деятелей науки и культуры Узбекистана вручены высшие награды Азербайджана В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане прошла церемония награждения группы узбекских деятелей культуры, имеющих заслуги в развитии культурных связей между двумя народами.
Kультурная политика
2 сентября 2023 г. 16:00
Группе деятелей науки и культуры Узбекистана вручены высшие награды Азербайджана

В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане прошла церемония награждения группы узбекских деятелей культуры, имеющих заслуги в развитии культурных связей между двумя народами.

Об этом Report сообщили в Культурном центре.

На церемонии награждения было отмечено, что в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 августа 2022 года орденом "Достлуг" награждена группа деятелей культуры Узбекистана, имеющих заслуги в развитии культурно-литературных связей между Азербайджаном и Узбекистаном. Согласно данному распоряжению, народный артист Узбекистана Хашимжон Исмаилов, заслуженный артист Камолиддин Уринбаев и поэт Али Насирли были награждены орденом "Достлуг" за заслуги в развитии культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном. Часть указанных наград была вручена в рамках Дней культуры Узбекистана, которые прошли в Баку с 1 по 3 августа текущего года.

В рамках мероприятия, состоявшегося в культурном центре в Ташкенте, были также награждены за заслуги в диаспорской деятельности исполнительный директор Общества узбекско-азербайджанской дружбы, профессор Эркин Нуриддинов, доцент Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои Гулбахор Ашурова и главный научный сотрудник Международного института Центральной Азии, доктор исторических наук Азер Адыгезалов. Вместе с наградами им были вручены благодарственные письма от Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Получившие награды узбекские деятели культуры и науки выразили благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокую оценку их деятельности, отметив, что продолжат усердно работать для укрепления дружеских связей между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın “Dostluq” ordeni Özbəkistanın incəsənət xadimlərinə təqdim olunub

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