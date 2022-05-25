Группе деятелей культуры и искусства вручены госнаграды

В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась церемония вручения наград группе деятелей культуры и искусства, которые удостоены государственных наград соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева.

В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась церемония вручения наград группе деятелей культуры и искусства, которые удостоены государственных наград соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, открывая мероприятие, министр культуры Анар Керимов подчеркнул, что государство всегда уделяет внимание деятелям культуры.

«Культура является важнейшей стратегической сферой для народа. Мы должны усилить влияние культуры на развитие общества. Культура не только развлечение, но и безопасность для нас. Эти люди – солдаты в сфере культуры. Каждый из них в своей сфере занимается важной деятельностью, развитием культуры. Общество без культуры не будет сильным и крепким», - отметил министр.

Затем А.Керимов вручил ордена и медали.