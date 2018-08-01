Группе деятелей кино присвоены почетные звания - СПИСОК

1 августа, 2018 20:20

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий деятелям кино Азербайджана. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской кинематографии глава государства присвоил почетные звания Азербайджанской Республики следующим деятелям кино: "Народный артист" Гасанову Энверу Джафар оглу Исмаилову Гурбану Ибрагим оглу Maхмудову Абдулахаду Алиса оглу Mамедрзаеву Парвизу Музаффар оглу Зеки Мехрибан Мюрвет гызы "Заслуженный деятель искусств" Aббасову Адылю Мохсун оглу Рафиеву Багиру Джебраил оглу "Заслуженный артист" Хадыеву Джаванширу Руфат оглу Kеримову Эльнуру Умбай оглу "Заслуженный работник культуры" Алиеву Орману Чингиз оглу Гасанову Мусаллиму Гаман оглу Mеликовой Алмаз Джаваншир гызы Mамедову Джахангиру Токай оглу Mамедову Нариману Кямилевичу Раджабли Айсель Эмиль гызы Шейдаеву Эльману Дадаш оглу.

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