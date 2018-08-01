 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Группе деятелей кино присвоены почетные звания - СПИСОК

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий деятелям кино Азербайджана. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской кинематографии глава государства присвоил почетные звания Азербайджанской Республики следующим деятелям кино:

    "Народный артист"

    Гасанову Энверу Джафар оглу

    Исмаилову Гурбану Ибрагим оглу

    Maхмудову Абдулахаду Алиса оглу

    Mамедрзаеву Парвизу Музаффар оглу

    Зеки Мехрибан Мюрвет гызы

    "Заслуженный деятель искусств"

    Aббасову Адылю Мохсун оглу

    Рафиеву Багиру Джебраил оглу

    "Заслуженный артист"

    Хадыеву Джаванширу Руфат оглу

    Kеримову Эльнуру Умбай оглу

    "Заслуженный работник культуры"

    Алиеву Орману Чингиз оглу

    Гасанову Мусаллиму Гаман оглу

    Mеликовой Алмаз Джаваншир гызы

    Mамедову Джахангиру Токай оглу

    Mамедову Нариману Кямилевичу

    Раджабли Айсель Эмиль гызы

    Шейдаеву Эльману Дадаш оглу.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi