Группе деятелей кино присвоены почетные звания - СПИСОК

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий деятелям кино Азербайджана.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской кинематографии глава государства присвоил почетные звания Азербайджанской Республики следующим деятелям кино:
"Народный артист"
Гасанову Энверу Джафар оглу
Исмаилову Гурбану Ибрагим оглу
Maхмудову Абдулахаду Алиса оглу
Mамедрзаеву Парвизу Музаффар оглу
Зеки Мехрибан Мюрвет гызы
"Заслуженный деятель искусств"
Aббасову Адылю Мохсун оглу
Рафиеву Багиру Джебраил оглу
"Заслуженный артист"
Хадыеву Джаванширу Руфат оглу
Kеримову Эльнуру Умбай оглу
"Заслуженный работник культуры"
Алиеву Орману Чингиз оглу
Гасанову Мусаллиму Гаман оглу
Mеликовой Алмаз Джаваншир гызы
Mамедову Джахангиру Токай оглу
Mамедову Нариману Кямилевичу
Раджабли Айсель Эмиль гызы
Шейдаеву Эльману Дадаш оглу.
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