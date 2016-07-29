​Группе деятелей кино присвоено почетное звание - СПИСОК

29 июля, 2016 19:38

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий деятелям кино Азербайджана. Как сообщает Report, согласно документу, за заслуги в развитии азербайджанской кинематографии почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим деятелям кино: почетное звание "Народный артист" Сулейманлы Шамилю Кямран оглу почетное звание "Заслуженный деятель искусств" Джафарову Эльхану Парвиз оглу Гатамову Мушфигу Муршуд оглу Гулиеву Эльчину Муса оглу Садыгову Орхану Фикрет оглу Сафаровой Лейле Хазрат гызы почетное звание "Заслуженный артист" Джафарову Расиму Валех оглу Ахмедли Бахрузу Вагиф оглу почетное звание "Заслуженный художник" Эфендиевой Мехрибан Джаханшир гызы почетное звание "Заслуженный работник культуры" Абдуллаевой Гюльшан Тофиг гызы Абдуллаевой Валиде Рустам гызы Дадашеву Рафигу Агагусейн оглу Алиеву Акифу Гюльрза оглу Гусейнову Айдыну Гасан оглу Гусейнову Алисафдару Мурсал оглу Мамедову Алиаге Надир оглу Мамедзаде Васифу Бахтияр оглу Рагимову Эльшаду Ибрагимхалил оглу Салманову Расиму Шарафеддин оглу Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии азербайджанской кинематографии медалью "Терегги" награждаются: Имамвердиев Джавид Судейф оглу Гавриш Константин Викторович Везирзаде Лейла Руфат гызы

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