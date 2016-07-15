Группе ашугов присвоено звание "Заслуженный работник культуры"

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный работник культуры" азербайджанским ашугам.
Как сообщает Report, почетное звание "Заслуженный работник культуры" присвоено следующим лицам, имеющим заслуги в развитии ашугского искусства в Азербайджане:
Ахундову Умбаю Садыг оглу
Аллахвердиеву Ахлиману Мухаммед оглу
Баласиеву Гашиму Сафтар оглу
Алиеву Фатулле Абдулазим оглу
Косаевой Солмаз Горчу гызы
Мусаеву Ханмусе Мусахан оглу.
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