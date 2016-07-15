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    Группе ашугов присвоено звание "Заслуженный работник культуры"

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный работник культуры" азербайджанским ашугам.

    Как сообщает Report, почетное звание "Заслуженный работник культуры" присвоено следующим лицам, имеющим заслуги в развитии ашугского искусства в Азербайджане:

    Ахундову Умбаю Садыг оглу

    Аллахвердиеву Ахлиману Мухаммед оглу

    Баласиеву Гашиму Сафтар оглу

    Алиеву Фатулле Абдулазим оглу

    Косаевой Солмаз Горчу гызы

    Мусаеву Ханмусе Мусахан оглу.

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