Группе ашугов присвоено звание "Заслуженный работник культуры"

15 июля, 2016 19:27

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный работник культуры" азербайджанским ашугам. Как сообщает Report, почетное звание "Заслуженный работник культуры" присвоено следующим лицам, имеющим заслуги в развитии ашугского искусства в Азербайджане: Ахундову Умбаю Садыг оглу Аллахвердиеву Ахлиману Мухаммед оглу Баласиеву Гашиму Сафтар оглу Алиеву Фатулле Абдулазим оглу Косаевой Солмаз Горчу гызы Мусаеву Ханмусе Мусахан оглу.

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