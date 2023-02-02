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Группа “TATE HATORYU” представила жителям Баку искусство традиционного японского боя на мечах

Группа “TATE HATORYU” представила жителям Баку искусство традиционного японского боя на мечах В Баку прошел мастер класс и представление традиционных японских боевых искусств в исполнении группы “TATE HATORYU”.
Kультурная политика
2 февраля 2023 г. 14:48
Группа “TATE HATORYU” представила жителям Баку искусство традиционного японского боя на мечах

В Баку прошел мастер класс и представление традиционных японских боевых искусств в исполнении группы “TATE HATORYU”.

Как передает Report, мероприятие состоялось в Государственном Университете культуры и искусств.

Проректор университета Гульшан Алиева отметила, что японская культура полна глубокой философии, что делает ее уникальной. "Сходство японской культуры с азербайджанской в том, что обе страны чтят свои духовные ценности, также в обеих культурах преобладают храбрость и героизм",- добавила она.

В феврале-марте этого года посольство Японии проведет в Азербайджане серию мероприятий под названием "Японский ветер", которые ознакомят жителей нашей страны с культурой и обычаями Страны восходящего солнца. И первое мероприятие в этой серии связано с традиционным видом японского искусства тате.

Tате— это постановочная художественная форма традиционного японского боя на мечах с уникальными характеристиками, сочетающая в себе элементы древних самурайских боевых искусств, танца и кабуки.

Группа TATE HATORYU, базирующаяся в Нью-Йорке, подготовила для бакинских зрителей специальные сцены боя на мечах и продемонстрировала плавные движения мечом под музыку в стиле самурайского боя.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “TATE HATORYU” qrupu yaponların ənənəvi qılınc döyüşü sənətini nümayiş etdirib

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