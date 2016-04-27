Группа экспертов ЮНЕСКО определит меры по защите древней Пальмиры

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Группа экспертов ЮНЕСКО отправилась в сирийский город Пальмира для оценки ущерба, нанесенного террористами этому памятнику культурного наследия. Как сообщает Report со ссылкой на информационный центр ООН, им предстоит определить комплекс мер по восстановлению руин древнего города и расположенного там музея.

"Первоочередная задача поездки в Пальмиру - провести оценку нанесенного ущерба с целью предотвратить дальнейшие невосполнимые потери", - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Сирийская Пальмира, включенная в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - это шедевр архитектуры, дошедший до нас с I века н. э. Боевики ИГИЛ публично разрушили ряд памятников, включая Триумфальную арку и знаменитую статую Афинского льва.

Результаты поездки миссии будут обсуждаться на встрече по защите культурных ценностей Сирии, которая пройдет под эгидой ЮНЕСКО в Берлине 2-4 июня.