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    Группа азербайджанских школьников посетила Астрахань и Волгоград

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Группа азербайджанских школьников – победителей конкурса "Великая Отечественная война в истории моей семьи" - посетили Астрахань и Волгоград, сообщает Report со ссылкой на Российский информационно-культурный центр в Баку.

    Отметим, что конкурс был организован министерством международных и внешнеэкономических связей Астраханской области при поддержке посольства России и представительства Россотрудничества в Азербайджане.

    Наряду с азербайджанскими школьниками в поездке приняли участие и их сверстники из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

    Группы учащихся из разных стран также приняли участие в круглом столе "Великая Отечественная война и "войны памяти": нужна ли нам память о Великой войне?", который состоялся в Музее боевой славы Астраханской области.

    Затем состоялась встреча с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным.  

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