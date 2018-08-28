Группа азербайджанских школьников посетила Астрахань и Волгоград

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Группа азербайджанских школьников – победителей конкурса "Великая Отечественная война в истории моей семьи" - посетили Астрахань и Волгоград, сообщает Report со ссылкой на Российский информационно-культурный центр в Баку.

Отметим, что конкурс был организован министерством международных и внешнеэкономических связей Астраханской области при поддержке посольства России и представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Наряду с азербайджанскими школьниками в поездке приняли участие и их сверстники из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Группы учащихся из разных стран также приняли участие в круглом столе "Великая Отечественная война и "войны памяти": нужна ли нам память о Великой войне?", который состоялся в Музее боевой славы Астраханской области.

Затем состоялась встреча с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным.