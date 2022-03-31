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В столице тюркского мира Шуше пройдет ряд мероприятий в 2023 году

В столице тюркского мира Шуше пройдет ряд мероприятий в 2023 году В связи с избранием города Шуша столицей тюркского мира готовится план мероприятий.
Kультурная политика
31 марта 2022 г. 16:52
В столице тюркского мира Шуше пройдет ряд мероприятий в 2023 году

В связи с избранием города Шуша столицей тюркского мира готовится обширный план мероприятий.

Как сообщает командированный в Бурсу корреспондент Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

"Это очень важный момент для нас, поздравляю всех с этим знаменательным днем! Шуша избрана столицей тюркского мира на 2023 год. Этот город пережил многое за годы оккупации, армяне хотели стереть след истории, но не смогли", - заявил министр.

"Мы хотим на мировом уровне показать красоту города, проводя концерты, выставки. Хотим провести литературный фестиваль, у нас очень много планов. И их цель - показать всему миру город Шушу - сердце Азербайджана", - добавил А. Керимов.

Город Шуша избран столицей тюркского мира на 2023 год. Решение об этом было принято на внеочередном заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ, проходящем сегодня в турецком городе Бурса.

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Версия на английском языке Action plan under development regarding Shusha's election as capital of Turkic world
Версия на азербайджанском языке Şuşanın Türk Dünyasının Paytaxtı seçilməsi ilə əlaqədar tədbirlər planı hazırlanır

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