О нас

Готовится документальный фильм о переселении западных азербайджанцев в Карс

Готовится документальный фильм о переселении западных азербайджанцев в Карс Готовится документальный фильм о переселении западных азербайджанцев в Карс
Kультурная политика
11 июня 2025 г. 10:50
Готовится документальный фильм о переселении западных азербайджанцев в Карс

В рамках проектов НПО готовится документальный фильм на тему "Переселение западных азербайджанцев в Карс".

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента Агентства государственной поддержки НПО Эльнур Багирли на брифинге, посвященном проектам, реализуемым в рамках проекта "Возвращение в Западный Азербайджан".

По его словам, Фонд азербайджанской литературы представит новое художественное произведение в рамках проекта "Западный Азербайджан в творчестве":

"В новых проектах этого года предпочтение отдается донесению реалий Западного Азербайджана посредством музыки, произведений искусства, образцов мастерства и др. Результаты мониторинга показывают, что такая пропаганда привлекает больше внимания".

Э.Багирли добавил, что в ближайшие дни в рамках проекта, реализуемого Общественным объединением "Культура, объединяющая нас", будет представлена ​​общественности и прозвучит по радио "Песня Зангезура".

Кроме того, Общественное Объединение "Помощь в охране и пропаганде образцов прикладного искусства" организует в Узбекистане выставку на тему Западного Азербайджана".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Qərbi azərbaycanlıların Qars köçü” sənədli filmi hazırlanır, “Zəngəzur" mahnısı ictimaiyyətə təqdim olunacaq

Экслюзивные новости

Олгун Амджаоглу: Поддержка Азербайджана важна для создания нами островной модели на основе зеленой энергии к 2030 году – ИНТЕРВЬЮ
Олгун Амджаоглу: Поддержка Азербайджана важна для создания нами островной модели на основе "зеленой энергии" к 2030 году – ИНТЕРВЬЮ
10 июня 2025 г. 18:18
M-Gaz: Совместный проект с SOCAR по гибридной газификации может быть расширен на Северную Македонию и Албанию - ИНТЕРВЬЮ
M-Gaz: Совместный проект с SOCAR по гибридной газификации может быть расширен на Северную Македонию и Албанию - ИНТЕРВЬЮ
5 июня 2025 г. 11:43
Марк Альфельди-Борусс: Соглашение SOCAR и MOL открывает новый этап энергопартнерства Баку и Будапешта - ИНТЕРВЬЮ
Марк Альфельди-Борусс: Соглашение SOCAR и MOL открывает новый этап энергопартнерства Баку и Будапешта - ИНТЕРВЬЮ
4 июня 2025 г. 12:05
Селим Гювен: ACWA Power заинтересована в проектах трансграничной зеленой энергетики с участием Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Селим Гювен: ACWA Power заинтересована в проектах трансграничной "зеленой энергетики" с участием Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
4 июня 2025 г. 11:31
Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июня 2025 г. 09:00
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
30 мая 2025 г. 16:55
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi