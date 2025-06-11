Готовится документальный фильм о переселении западных азербайджанцев в Карс

Готовится документальный фильм о переселении западных азербайджанцев в Карс

В рамках проектов НПО готовится документальный фильм на тему "Переселение западных азербайджанцев в Карс".

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента Агентства государственной поддержки НПО Эльнур Багирли на брифинге, посвященном проектам, реализуемым в рамках проекта "Возвращение в Западный Азербайджан".

По его словам, Фонд азербайджанской литературы представит новое художественное произведение в рамках проекта "Западный Азербайджан в творчестве":

"В новых проектах этого года предпочтение отдается донесению реалий Западного Азербайджана посредством музыки, произведений искусства, образцов мастерства и др. Результаты мониторинга показывают, что такая пропаганда привлекает больше внимания".

Э.Багирли добавил, что в ближайшие дни в рамках проекта, реализуемого Общественным объединением "Культура, объединяющая нас", будет представлена ​​общественности и прозвучит по радио "Песня Зангезура".

Кроме того, Общественное Объединение "Помощь в охране и пропаганде образцов прикладного искусства" организует в Узбекистане выставку на тему Западного Азербайджана".