Государственный секретарь Святого Престола встретился с министром культуры Азербайджана

Находящийся с визитом в Азербайджане Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин встретился сегодня с министром культуры Адилем Керимли.

Находящийся с визитом в Азербайджане Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин встретился сегодня с министром культуры Адилем Керимли.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства культуры.

На встрече обсуждены текущие отношения между Азербайджаном и Святым Престолом, проекты в области культуры, в том числе вопросы сотрудничества между музеями и библиотеками.

В ходе встречи Государственный секретарь Святого престола был приглашен на Всемирный форум межкультурного диалога, который пройдет в Баку в 2023 году.