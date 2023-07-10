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Государственный секретарь Святого Престола встретился с министром культуры Азербайджана

Государственный секретарь Святого Престола встретился с министром культуры Азербайджана Находящийся с визитом в Азербайджане Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин встретился сегодня с министром культуры Адилем Керимли.
Kультурная политика
10 июля 2023 г. 18:38
Государственный секретарь Святого Престола встретился с министром культуры Азербайджана

Находящийся с визитом в Азербайджане Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин встретился сегодня с министром культуры Адилем Керимли.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства культуры.

На встрече обсуждены текущие отношения между Азербайджаном и Святым Престолом, проекты в области культуры, в том числе вопросы сотрудничества между музеями и библиотеками.

В ходе встречи Государственный секретарь Святого престола был приглашен на Всемирный форум межкультурного диалога, который пройдет в Баку в 2023 году.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüqəddəs Taxt-Tacın dövlət katibi Azərbaycanın mədəniyyət naziri ilə görüşüb

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