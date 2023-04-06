Государственная комиссия по языку предлагает запретить некоторые песни

Некоторые "безвкусные" песни, пропагандируемые сегодня на интернет-ресурсах, наносят огромный ущерб подрастающему поколению Азербайджана.

Некоторые "безвкусные" песни, пропагандируемые сегодня на интернет-ресурсах, наносят огромный ущерб подрастающему поколению Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом директор Центра мониторинга при Государственной комиссии по языку, профессор Севиндж Алиева заявила журналистам.

Она отметила, что распространение этих песен следует предотвращать: "Нельзя допускать исполнения этих песен на телевидении и радио и приглашать их исполнителей в эфир. Это станет большим вкладом в азербайджанскую культуру. Наши профессиональные певцы создали прекрасный стиль исполнения на азербайджанском языке. Эти песни актуальны и сегодня. Мы хотим, чтобы современные песни также запомнились. Исполнитель должен понимать, что он пропагандирует азербайджанскую культуру и язык. За нарушения можно вводить штрафы".