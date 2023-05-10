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Гости фестиваля "Харыбюльбюль" ознакомились с выставкой "Гейдар Алиев и Карабах"

Гости фестиваля "Харыбюльбюль" ознакомились с выставкой "Гейдар Алиев и Карабах" В Шуше в выставочном зале отреставрированного Фондом Гейдара Алиева творческого центра сегодня открылась выставка "Гейдар Алиев и Карабах", приуроченная к 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Kультурная политика
10 мая 2023 г. 17:24
Гости фестиваля Харыбюльбюль ознакомились с выставкой Гейдар Алиев и Карабах

В Шуше в выставочном зале отреставрированного Фондом Гейдара Алиева творческого центра сегодня открылась выставка "Гейдар Алиев и Карабах", приуроченная к 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на выставке, посвященной заслугам общенационального лидера в социальном, экономическом, политическом и культурном развитии Карабаха, экспонируются уникальные фотографии, документы и видеоматериалы.

Кроме того, на ней представлены фотографии, снятые в период поездок общенационального лидера в Карабах, во время участия в различных проведенных здесь мероприятиях и встречах.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Xarıbülbül” festivalının qonaqları “Heydər Əliyev və Qarabağ” sərgisində iştirak edib

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