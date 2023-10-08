Гость фестиваля: Ради международного фестиваля Nine Senses Fest я приехал из России

Ради международного фестиваля духовных и телесных практик Nine Senses Fest я приехал из России.

"Ради международного фестиваля духовных и телесных практик Nine Senses Fest я приехал из России".

Как передает Report , об этом журналистам сказал гость международного фестиваля духовных и телесных практик Nine Senses Fest Эршад Ханкишиев.

"Меня радует, что в нашей стране проходит такого рода мероприятия. Ради этого фестиваля я приехал из России. Могу сказать, что фестиваль проходит на высоком уровне. Мне очень интересно как здесь преподносится тема духовного, психологического опыта. Кроме того, я также приобрел новые и интересные знания в сфере бизнеса", - сказал он.

Напомним, что сегодня проходит третий день международного фестиваля духовных и телесных практик Nine Senses Fest, организованный при поддержке вице-президента фонда Гейдара Алиева, основательницы арт-центра Nine Senses Лейлы Алиевой.

На фестивале принимают участие лучшие специалисты, руководители духовных школ и течений из разных стран мира.