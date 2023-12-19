Госслужба провела мониторинг на 433 объектах культурного наследия на освобожденных территориях

Государственная служба по охране, реставрации и развитию культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана провела мониторинг на 433 объектах культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях.

Государственная служба по охране, реставрации и развитию культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана провела мониторинг на 433 объектах культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом глава Госслужбы Сабина Гаджиева заявила на впервые проходящем в Азербайджане форуме "Культурное наследие".

По ее словам, изучено состояние 200 памятников культуры в Шуше, 22 - в Джебраиле, 51 - в Физули, 15 - в Зангилане, 46 - в Ходжавенде, 35 - в Губадлы, 47 - в Агдаме, 4 - в Тертере, 10 - в Лачыне, 3 - в Кяльбаджаре.