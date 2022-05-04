Госслужба ответила на претензии депутата

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия прокомментировала заявления депутата Ганиры Пашаевой, прозвучавшие в Милли Меджлисе.

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия прокомментировала заявления депутата Ганиры Пашаевой, прозвучавшие в Милли Меджлисе.

Как передает Report, в сообщении Государственной службы говорится, что информация о том, что в 2020-2021 годах на реставрацию и консервацию 134 памятников было выделено 40 миллионов манатов, а 77,3% этих средств было потрачено только на один памятник (мечеть Гилейли), не отражает действительности.

Отмечается, что в сентябре-октябре 2021 года Счетной палатой был проведен аудит эффективности по оценке деятельности Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия по реализации государственной программы по восстановлению, охране недвижимых памятников истории и культуры на 2014-2020 годы, после чего был подготовлен соответствующий отчет.

Госпрограмма охватывает 2014-2020 годы и, соответственно, аудит эффективности также включал работы, выполненные в период до конца 2020 года. Аудит программы был проведен через 7 лет после начала ее реализации и через год после ее завершения.

Госслужба уточнила ряд моментов в связи с распространенной в СМИ информацией об обсуждении в Комиссии по культуре Милли Меджлиса аудита эффективности Счетной палаты в связи с реализацией госпрограммы на 2014-2020 годы.

В 2020 и 2021 годах продолжился процесс паспортизации памятников. 110 проектов паспортов (15 из них - памятники на освобожденных территориях) были утверждены в 2021 году. В настоящее время проводятся работы по утверждению паспортов 155 памятников и документов об охранных зонах 108 памятников. 42 из этих паспортов и 10 из документов об охранных зонах относятся к памятникам на освобожденных от оккупации территориях. Паспортизация осуществляется за счет государственных капиталовложений.

Кроме того, информация о том, что в течение года планируется реставрация и консервация 134 памятников, в 2020-2021 годах на эту работу выделено 40 млн манатов, а 77,3% этих средств (то есть около 31 млн манатов) будет потрачено только на один памятник (мечеть Гилейли), не отражает действительности. Восстановление и консервация 134 памятников в течение года невозможны, и такая запись не отражена ни в одном документе. Выделение в 2020-2021 годах 40 млн манатов для госслужбы также не является достоверной информацией. В то же время мечеть Гилейли была восстановлена в 2018 году. Согласно соответствующим документам, на реставрацию-укрепление минарета мечети и укрепление русла реки на этой территории было использовано не 31 млн манатов, а 1 099 707,34 маната.

Цифра 134, содержащаяся в отчете, составленном Счетной палатой, неверно понята. Это количество памятников, включенных в перечень инвестиций, но на реставрацию которых в предыдущие годы из бюджета не выделялись деньги. Средства, требуемые на восстановление памятников, зависят от его размеров, архитектурных особенностей, технического состояния, территории, где расположен, и пр. Существующая практика и оценки показывают, что в среднем реставрация-консервация 4-5 памятников требует более 600 тысяч манатов.

Отметим, что председатель Комитета Милли Меджлиса по культуре Ганира Пашаева на пленарном заседании парламента выразила обеспокоенность результатами аудита эффективности по оценке деятельности Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.