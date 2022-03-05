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Госслужба обратилась к гражданам в связи с историческими памятниками

Госслужба обратилась к гражданам в связи с историческими памятниками Госслужба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия обратилась к гражданам относительно исторических памятников.
Kультурная политика
5 марта 2022 г. 12:23
Госслужба обратилась к гражданам в связи с историческими памятниками

Госслужба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия обратилась к гражданам относительно исторических памятников.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Охрана, восстановление и консервация расположенных на территории страны историко-культурных памятников, а также донесение их до будущих поколений составляет основу деятельности Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

Время от времени фиксируются факты вмешательства в исторические памятники, расположенные на различных территориях страны. Хотя такие факты выявляются и предотвращаются, в некоторых случаях возникает полное препятствие восстановлению этих памятников.

Вмешательство в историко-культурные памятники чаще встречается в горных и лесных территориях, а также в местах с бурной социально-экономической деятельностью.

Сообщаем, что вмешательство в историко-культурные памятники порождает юридическую ответственность по соответствующему законодательству.

Еще раз просим граждан чутко относиться к образцам культурного наследия, создаваемого нашим народом веками, содействовать передаче будущим поколения памятников, хранящих в себе нашу национальную идентичность, а также сообщать в Госслужбу в связи с фактами вмешательства в историко-культурные памятники".

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