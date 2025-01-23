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Госслужба добилась приостановления работ по незаконному сносу памятника архитектуры в Баку

Госслужба добилась приостановления работ по незаконному сносу памятника архитектуры в Баку В Баку зафиксировано вмешательство в исторический памятник.
Kультурная политика
23 января 2025 г. 14:18
Госслужба добилась приостановления работ по незаконному сносу памятника архитектуры в Баку

Госструктуры добились приостановления незаконного снова памятника архитектуры в Баку, в настоящее время принимаются меры по его восстановлению.

Как сообщили Report в Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры, 9 января сотрудники Бакинского регионального управления обнаружили факт незаконных работ по сносу памятника архитектуры местного значения с инвентарным номером 5595.

Памятник расположен по адресу улица Ростроповичей, 19 в Ясамальском районе.

Совместно с представителями соответствующих государственных органов незаконные работы были остановлены, а ответственным лицам вынесено предупреждение о недопустимости подобных действий. Однако, 19 января стало известно о возобновлении незаконных работ по сносу памятника.

Государственная служба в сотрудничестве с Главным управлением архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре вновь добились прекращения этих незаконных работ.

В настоящее время принимаются меры для восстановления памятника в его первоначальном виде.

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