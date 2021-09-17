Госслужба: Будет создан реестр историко-культурных памятников на освобожденных территориях

"Представители Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры продолжают мониторинги, проводимые с целью первичной инвентаризации и охраны историко-культурных памятников на освобожденных территор

"Представители Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры продолжают мониторинги, проводимые с целью первичной инвентаризации и охраны историко-культурных памятников на освобожденных территориях".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной службе.

Было отмечено, что проводимые мониторинги обеспечат определение текущего состояния исторических памятников, выявление фактов незаконного вмешательства в них, вандализма и инвентаризацию образцов культурного наследия: "Полученные данные с точки зрения приоритизации восстановления и консервации исторических памятников будут играть роль базы данных, реестра".