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Госслужба: Будет создан реестр историко-культурных памятников на освобожденных территориях

Госслужба: Будет создан реестр историко-культурных памятников на освобожденных территориях "Представители Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры продолжают мониторинги, проводимые с целью первичной инвентаризации и охраны историко-культурных памятников на освобожденных территор
Kультурная политика
17 сентября 2021 г. 20:10
Госслужба: Будет создан реестр историко-культурных памятников на освобожденных территориях

"Представители Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры продолжают мониторинги, проводимые с целью первичной инвентаризации и охраны историко-культурных памятников на освобожденных территориях".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной службе.

Было отмечено, что проводимые мониторинги обеспечат определение текущего состояния исторических памятников, выявление фактов незаконного вмешательства в них, вандализма и инвентаризацию образцов культурного наследия: "Полученные данные с точки зрения приоритизации восстановления и консервации исторических памятников будут играть роль базы данных, реестра".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: "Azad olunan ərazilərdəki tarix-mədəniyyət abidələrinin reyestri yaradılacaq"

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