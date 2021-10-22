Армяне в Карабахе не только разрушили, но и осквернили все мечети и святые места

В ходе предварительного мониторинга на освобожденных территориях были выявлены 864 разрушенных учреждения культуры, из них 462 - библиотеки, 348 - клубы, 20 музеев, 26 детских музыкальных школ, 1 кинотеатр, 2 театра, 2 галереи, 3 киноклуба.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил глава Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Азад Джафарли.
Он отметил, что мониторинги охватывают Шушинский, Джебраильский, Физулинский, Зангиланский, Ходжавендский, Губадлинский, Агдамский и Кяльбаджарский районы: "Среди образцов культурного наследия, разрушенных вооруженными силами Армении, особое место занимают мавзолеи, мечети и другие места поклонения. Памятники религиозного наследия не только были разрушены, но и осквернены, оскорблены национально-духовные ценности нашего народа".
По словам А.Джафарли, в ходе первичных мониторингов были осмотрены 385 историко-культурных памятников, находящихся на государственной регистрации, проведен мониторинг не состоящих на государственной регистрации 144 объектов, расположенных на этих территориях.
"Было установлено, что большинство историко-культурных памятников и объектов, представляющих историческую, архитектурную, археологическую ценность, подверглись полному разрушению и вандализму со стороны армянских оккупантов", - отметил начальник службы.