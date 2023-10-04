Госслужба: Армения в период оккупации провела в монастыре Гянджасар незаконные реставрационные работы

Армения в период оккупации проводила в монастыре Гянджасар в Кяльбаджарском районе незаконные ремонтно-реставрационные работы.

Армения в период оккупации проводила в монастыре Гянджасар в Кяльбаджарском районе незаконные ремонтно-реставрационные работы.

Как сообщает Report, об этом сообщила Госслужба охраны, развития и реставрации культурного наследия Азербайджана.

В госслужбе напомнили, что знаменитый монастырь Гянджасар расположен в горной местности в селении Венгли Кяльбаджарского района, на левом берегу реки Хачын, и является одним из самых выдающихся памятников христианской архитектуры Кавказской Албании.

«Надписи на стене монастыря свидетельствуют о том, что этот памятник был построен внуком албанского принца Беюк Гасана, сыном Вахтанга Гасаном-Джалалом Довлой и его матерью Хоришей Хатун в 1216-1238 годах», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за годы оккупации памятник подвергся армянскому вандализму.

«Вопреки нормам и принципам международного права, страна-оккупант также провела здесь незаконные ремонтно-реставрационные работы", - говорится в сообщении.