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Госслужба: Армения в период оккупации провела в монастыре Гянджасар незаконные реставрационные работы

Госслужба: Армения в период оккупации провела в монастыре Гянджасар незаконные реставрационные работы Армения в период оккупации проводила в монастыре Гянджасар в Кяльбаджарском районе незаконные ремонтно-реставрационные работы.
Kультурная политика
4 октября 2023 г. 12:47
Госслужба: Армения в период оккупации провела в монастыре Гянджасар незаконные реставрационные работы

Армения в период оккупации проводила в монастыре Гянджасар в Кяльбаджарском районе незаконные ремонтно-реставрационные работы.

Как сообщает Report, об этом сообщила Госслужба охраны, развития и реставрации культурного наследия Азербайджана.

В госслужбе напомнили, что знаменитый монастырь Гянджасар расположен в горной местности в селении Венгли Кяльбаджарского района, на левом берегу реки Хачын, и является одним из самых выдающихся памятников христианской архитектуры Кавказской Албании.

«Надписи на стене монастыря свидетельствуют о том, что этот памятник был построен внуком албанского принца Беюк Гасана, сыном Вахтанга Гасаном-Джалалом Довлой и его матерью Хоришей Хатун в 1216-1238 годах», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за годы оккупации памятник подвергся армянскому вандализму.

«Вопреки нормам и принципам международного права, страна-оккупант также провела здесь незаконные ремонтно-реставрационные работы", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке ФотоState Service: Armenia carried out illegal repair and restoration works in Ganjasar monastery during occupation
Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Xidməti: “Ermənistan işğal zamanı Gəncəsər monastrında qanunsuz təmir-bərpa işləri aparıb”

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