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Город Вавилон включен в Список всемирного наследия

Город Вавилон включен в Список всемирного наследия

Древний город Вавилон, находящийся на территории современного Ирака, внесен организацией ЮНЕСКО в ее Список всемирного наследия. 

Как сообщает Report, решение было принято в пятницу на проходящей в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия.

Вавилон - один из городов древней Месопотамии, располагавшийся в исторической области Аккад. Он являлся важным политическим, экономическим, культурным и религиозным центром Древнего мира. В то же время он стал одним из первых мегаполисов - крупнейшим городом древней истории человечества.

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