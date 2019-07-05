Город Вавилон включен в Список всемирного наследия

Древний город Вавилон, находящийся на территории современного Ирака, внесен организацией ЮНЕСКО в ее Список всемирного наследия.

Как сообщает Report, решение было принято в пятницу на проходящей в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия.

Вавилон - один из городов древней Месопотамии, располагавшийся в исторической области Аккад. Он являлся важным политическим, экономическим, культурным и религиозным центром Древнего мира. В то же время он стал одним из первых мегаполисов - крупнейшим городом древней истории человечества.