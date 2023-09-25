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Шуша объявлена культурной столицей исламского мира 2024 года

Шуша объявлена культурной столицей исламского мира 2024 года Шуша объявлена культурной столицей исламского мира 2024 года.
Kультурная политика
25 сентября 2023 г. 14:41
Шуша объявлена культурной столицей исламского мира 2024 года

Шуша объявлена культурной столицей исламского мира 2024 года.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

На 12-й Конференции министров культуры исламского мира в Дохе (Катар), в рамках программы ISESCO по культурной столице исламского мира, министр культуры Адиль Керимли представил кандидатуру города Шуша в качестве культурной столицы исламского мира 2024 года.

На мероприятии был показан видеоролик о Шуше. По единогласному мнению участников конференции Шуша была объявлена культурной ​​столицей исламского мира на 2024 год

Город Шуша был одним из важных центров исторической, культурной, общественно-политической жизни Азербайджана, в том числе одним из символов исламской цивилизации.

2022 год в Азербайджане был объявлен "Годом города Шуша". С целью поддержки возрождения культурной жизни города были проведены музыкальные фестивали, дни поэзии, многочисленные культурные мероприятия национального и международного масштаба. Международная организация тюркской культуры (TÜRKSOY) объявила Шушу культурной столицей тюркского мира 2023 года.

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Версия на английском языке ФотоShusha declared cultural capital of Islamic world for 2024
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa şəhəri 2024-cü il üçün İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilib

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