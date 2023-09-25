Шуша объявлена культурной столицей исламского мира 2024 года

Шуша объявлена культурной столицей исламского мира 2024 года.

Шуша объявлена культурной столицей исламского мира 2024 года.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

На 12-й Конференции министров культуры исламского мира в Дохе (Катар), в рамках программы ISESCO по культурной столице исламского мира, министр культуры Адиль Керимли представил кандидатуру города Шуша в качестве культурной столицы исламского мира 2024 года.

На мероприятии был показан видеоролик о Шуше. По единогласному мнению участников конференции Шуша была объявлена культурной ​​столицей исламского мира на 2024 год

Город Шуша был одним из важных центров исторической, культурной, общественно-политической жизни Азербайджана, в том числе одним из символов исламской цивилизации.

2022 год в Азербайджане был объявлен "Годом города Шуша". С целью поддержки возрождения культурной жизни города были проведены музыкальные фестивали, дни поэзии, многочисленные культурные мероприятия национального и международного масштаба. Международная организация тюркской культуры (TÜRKSOY) объявила Шушу культурной столицей тюркского мира 2023 года.