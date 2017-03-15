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    Вице-премьер правительства России поддерживает выдвижение Полада Бюльбюльоглу на пост главы ЮНЕСКО

    Голодец: Полад Бюльбюльоглу тонко чувствует ценность каждой национальной культуры

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Вице-премьер правительства России Ольга Голодец поддерживает выдвижение посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюльоглу на пост генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Полад Бюльбюльоглу замечательный человек и общественный деятель. Его отличает глубокое понимание мировой культуры, великолепное знание истории культурного развития. И он тонко чувствует ценность каждой национальной культуры", - сказала Голодец.

    Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу стал кандидатом на пост генерального директора ЮНЕСКО. Его кандидатура официально внесена Азербайджаном на рассмотрение Исполнительного совета (ИС) ЮНЕСКО. Выборы пройдут осенью этого года.

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