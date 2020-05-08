Голландский фотограф: Мне не терпится cнова вернуться в Баку

Четвертый фестиваль европейской толерантности IMAGINE Euro Tolerance Festival 2020 с разнообразной программой концертов, дебатов, мастер-классов, поэтических мероприятий, художественных выставок, показов фильмов стартовал в Баку в онлайн-формате. Report пообщался с одним из участников фестиваля, голландским фотографом, живущий в Бельгии Робертом Ромбоутом, и узнал почему этот фестиваль так важен в столь сложный период для всего мира, а также спросил о его впечатлениях об Азербайджане..

Р. Ромбоута попросили дать мастер-классы для зрителей, и он решил принять участие на фестивале в этом году со своей фотовыставкой.

"Сейчас мы живем не в нормальной ситуации. Мы все ограничены в своих действиях. Мы не можем путешествовать. И меня попросили принять участие в этом фестивале виртуально. Это большой вызов на самом деле. Сейчас мне просто нужно представить, как зрители будут реагировать на то, что я буду презентовать. Это обязывает меня быть лаконичным, быть прозрачным, быть ясным. Так что я нахожу этот проект интересным и очень рад участвовать в нем. Я думаю, что инициатор этого фестиваля Денис Даниилидис (заместитель главы делегации ЕС в Азербайджане-ред.) очень вдохновляет всех. Ему удалось привлечь к нему множество артистов, чтобы они бросили вызов вирусу. Чтобы не быть заблокированными, а активными в своей творческой деятельности. Создать что-то, чтобы быть на виду, не чувствовать себя жертвой. И я думаю, что IMAGINE - это лаборатория. Но не для изготовления вакцины, а для искусства", - уверен он.

Конечно, подобные фестивали всегда направлены на создание межкультурных мостов. И наш интервьюер уверяет, что нужно двигаться в этом направлении, несмотря на трудности, которые у нас есть.

"Это очень важно. Потому что мы живем в глобальном мире, но мы не граждане мира. Есть большие различия между людьми, культурами, религиями. Либо мы приближаемся к своей собственной идентичности, либо нам любопытны другие, мы слушаем других, мы пытаемся представить, каково быть другими. Особенно в Азербайджане - стране с таким смешением культурных влияний. Думаю, это отличное место для создания этих самых культурных мостов. Это обязывает нас интересоваться другой культурой, а также разобраться в том, кто мы такие, какова наша личность. Я думаю, что это важно в наше время. Искусство может сыграть очень важную роль в налаживании культурных и связующих мостов между странами и людьми".

Важность строительства культурных мостов Р. Ромбоут также заметил во время своих визитов в Баку, где ознакомился с очень разнообразной и богатой культурой.

"Когда я впервые приехал в Азербайджан в мае 2019 года для участия в фестивале IMAGINE, я ничего не знал о стране. Только лишь то, что это бывшая советская республика, и, что там была нефть.

Мы с Денисом сделали различные туры по Баку, в ходе которых я встретил много людей. Тогда я понял, что это страна представляет из себя перекресток многих культур. Я увидел влияние Турции, Грузии и Европы, исторические связи с Ираном и Россией. Это то, что делает вещи непростыми из-за того, что здесь так много слоев. Но это дает культуре много возможностей, потому что она имеет прямые связи со всеми этими культурами и языками.

Мой второй визит был еще интереснее. Я начал понимать немного больше о стране. Я чувствовал, что люди тут очень любознательны. И я думаю, что встречи, коммуникации между кем-то из Европы и Азербайджана всегда становятся творением чего-то нового. Ничто не выглядит так, каким оно является изначально. К примеру, у меня была возможность дважды поехать в популярный среди туристов и жителей Баку район "Советская", которую некоторые считают не самой лучшей частью города. Но я абсолютно так не считаю. Это очень хороший, своеобразный район с очень хорошими людьми, и там вы видите много скрытых элементов истории, культуры, встречаете людей, которые очень прямолинейны, они много знают о Европе и мире.

Помимо этого, у нас также была еще одна презентация в Гяндже, в городе, совершенно отличном от Баку. Гянджа - более "европейская", менее "современная", чем Баку. У нее чистый центр города, малоэтажные здания и - для маленького города - много культурных учреждений и действий. Там тихо и спокойно. Мы также посетили горы, албанские и немецкие деревни. Удивительно, как все было сохранено. Мои первые впечатления об Азербайджане были очень разнообразными, и мне не терпится вернуться сюда однажды", - заявил Р. Ромбоут.