Директор Азербайджанского музыкального театра принимает участие в конференции по театральному искусству в Тегеране

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Директор Азербайджанского государственного музыкального театра Алигисмет Лалаев принял в воскресенье, 30 октября, участие во встрече директоров театров стран Западной Азии в Тегеране, сообщает Report со ссылкой на Tehran Times.

"Мы рады, что Иран стал домом проведения подобного большого художественного мероприятия, участие глав театральных организаций в данной встрече указывает на важность искусства сегодня", - заявил заместитель министра культуры Али Морадхани.

Во встрече, кроме Азербайджана, также приняли участие представители Афганистана, Ирака, Пакистана, Катара, России, Сирии и Омана.

Мероприятие, организованное под эгидой министерства культуры и исламской ориентации Ирана, продлится три дня. Цель мероприятия - расширение культурных связей между странами.