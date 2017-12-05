Главе Союза художников Азербайджана вручат премию на Форуме творческой интеллигенции СНГ в Москве

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Москве 11-12 декабря пройдет XII Форум творческой и научной интеллигенции СНГ, передает Report со ссылкой на БЕЛТА.

На форум соберутся представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины и России.

Центральная тема мероприятия - роль гуманитарного сотрудничества в укреплении и поддержке семейных ценностей и традиций в СНГ. В профильных секциях будут рассмотрены различные аспекты профессионального взаимодействия: сотрудничество в области образования и молодежной политики, а также подготовка к предстоящему в СНГ Году культуры.

Во время форума состоится церемония награждения лауреатов межгосударственной премии СНГ "Звезды Содружества". В этом году она присуждена руководителю Союза художников Азербайджана Фархаду Халилову, а также писателю Ивану Саверченко (Беларусь), балетмейстеру Юрию Григоровичу (Россия), композиторам Евгению Доге (Молдова) и Тиграну Мансуряну (Армения), математику Алтаю Борубаеву (Кыргызстан), театральному руководителю Толеубеку Альпиеву (Казахстан), актеру Ибодулло Машрабу (Таджикистан).

Форум пройдет при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.