Глава представительства: Россотрудничество помогает устанавливать связь между азербайджанским и российским народами

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ "Россотрудничество совершило немало для укрепления российско-азербайджанских связей".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов в четверг на круглом столе, посвященном 90-летию организации.

"Россотрудничество сделало достаточно полезного, чтобы совершить вклад в общую копилку укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Россией", - заявил В.Денисов.

Он указал, что нынешняя правопреемница Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС) организация Россотрудничество продолжает заложенные традиции и активно действует на территории Азербайджана, устанавливая и поддерживая связи между азербайджанскими и российскими школами, вузами, городами-побратимами.

"Наше основное предназначение - это чтобы на территории Азербайджана не был утрачен интерес к русскому языку. Русский язык сегодня второй язык в республике. Он был, есть и, я надеюсь, будет таким", - подчеркнул В.Денисов.

В свою очередь советник-посланник российского посольства в Баку Олег Мурашев отметил, что симпатия к России в Азербайджане сильно помогает работе организации как на государственном уровне, так и между представителями народов.

"Народная дипломатия - это инструмент, который можно использовать во благо народов. Сегодня работа Россотрудничества востребована", - сказал советник.