Глава Россотрудничества: В 2017 году откроется филиал Российского центра науки и культуры в Гяндже

Москва. 16 ноября. REPORT.AZ/ Филиал Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Гяндже будет проводить работу, аналогичную той, что проводит представительство Россотрудничества в Баку.

Об этом Report заявила руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Любовь Глебова.

"Как и в любых двусторонних отношениях все строится на взаимных интересах. У нас есть так называемая "страновая программа продвижения" этого взаимного интереса. Мы тесно сотрудничаем с Бакинским славянским университетом, который много работает в сфере обучения и продвижения русского языка. У нас хорошо поставлено взаимодействие в области информационной политики", - заявила Л.Глебова.

По ее словам, в текущему году в Азербайджане увеличилось количество семейных пар, которые получили в "День семьи, любви и верности" медали Россотрудничества за многолетнюю супружескую верность.

"Если раньше мы награждали только русские семьи, то в этом году мы приняли решение награждать этими медалями смешанные азербайджано-русские семьи, как примеры интернационализма", - отметила она.

Л.Глебова указала, что России в отношениях с Азербайджаном необходимо акцентировать внимание на чем-то общем.

"Это общее мы будем бережно хранить и деликатно относиться к тем темам, которые являются предметом разных подходов. Как правило, в гуманитарной сфере складываются позитивные отношения, и мы планируем их расширять. Так, на 2017 год запланировано открытие филиала Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Гяндже", - подчеркнула глава Россотрудничества.

По ее словам, практика работы в одной стране центрального представительства Россотрудничества и его филиалов достаточно распространенная.