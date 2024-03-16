Глава Минкультуры Азербайджана встретился с высоким представителем Альянса цивилизаций ООН

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли 16 марта встретился с находящимся с визитом в нашей стране высоким представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли 16 марта встретился с находящимся с визитом в нашей стране высоким представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом.

Как передает Report , приветствуя гостей, министр подчеркнул позитивную динамику в развитии отношений между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций.

Выразив удовлетворение повторным визитом в нашу страну, Мигель Анхель Моратинос отметил, что Альянс цивилизаций примет активное участие в качестве главного партнера в VI Всемирном форуме межкультурного диалога, который пройдет в нашей столице 1-3 мая этого года рамках "Бакинского процесса".

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.