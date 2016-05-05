​Глава казаков Азербайджана: В рамках интернет-проекта "Бессмертный полк" будут размещаться фото азербайджанских шехидов

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "Потеря каждого десятого гражданина в Великой Отечественной войне - весомая потеря для такого народа и страны, как Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом заявил глава казаков Азербайджана Сергей Самуйлов в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) на открытии фотовыставки "Бессмертный полк".

"На момент начала Великой Отечественной войны в Азербайджане проживало около 3,6 миллиона человек, из них 640 тысяч пошли добровольцами на фронт, не вернулись 350 тысяч. Это каждый десятый житель Азербайджана. Это весомая потеря для такого народа и такой страны, как Азербайджан", - подчеркнул он.

Сергей Самуйлов напомнил, что 128 азербайджанцев удостоены звания Героя Советского Союза, один азербайджанец - дважды.

По его словам, цель проведения фотовыставки, приуроченной к Дню победы 9 мая, и фотогалереи в рамках акции "Бессмертный полк" в РИКЦ - это передача памяти об этом последующим поколениям.

Глава казаков особо отметил, что проект фотовыставки "Бессмертный полк" вызвал большой интерес у молодежи, в связи с чем было принято решение о расширение проекта до создания интернет-проекта, куда любой желающий может прислать фото своего погибшего во время войны родственника.

"Кроме того, в рамках интернет-проекта будут также размещаться фото азербайджанских шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана. Мы также призываем присылать фото погибших в ходе операции 2-5 апреля", - подчеркнул он.

В свою очередь заместитель главы представительства Россотрудничества в Азербайджане Алексей Коннов отметил, что молодежь должна помнить те события и тех людей, которые завоевали победу над фашизмом.

В свою очередь председатель Совета старейшин казачества республики Владимир Капировский указал, что Великая Отечественная война - поучительный урок для нынешней молодежи.

Заместитель председателя Русской общины Азербайджана Юрий Зенин в свою очередь указал, что день памяти героев 9 мая объединяет российские и азербайджанские народы.

"Я рад, что в Азербайджане мероприятия, посвященные этой памятной дате, проводятся масштабно", - сказал он.