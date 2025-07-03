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Гивами Рагимли: Армяне присвоили образцы азербайджанской национальной кухни  

Гивами Рагимли: Армяне присвоили образцы азербайджанской национальной кухни   Одним из присвоенных армянами наследий стала национальная кухня Азербайджана.
Kультурная политика
3 июля 2025 г. 11:03
Гивами Рагимли: Армяне присвоили образцы азербайджанской национальной кухни  

Одним из присвоенных армянами наследий стала национальная кухня Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на презентации английского издания книги "Кухня Иреванского ханства" заявил руководитель проекта, доцент Бакинского государственного университета, кандидат филологических наук Гивами Рагимли.

По его словам, книга была впервые издана на азербайджанском языке в 2020 году. "Несмотря на название, книга посвящена не только кухне Иреванского ханства. Это энциклопедический труд о материально-культурном наследии наших древних земель. В книге, наряду с кухней этого региона, представлены исторические факты и документы. Среди них распоряжение Николая II о реставрации Дворца Сардара в Иреване и многие другие исторические документы".

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Версия на азербайджанском языке Qivami Rəhimli: Ermənilərin mənimsədiyi "abidələrimizdən" biri də mətbəximizdir

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