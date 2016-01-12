Президент Грузии выразил соболезнования в связи с кончиной Зелимхана Ягуба

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил соболезнования в связи с кончиной народного поэта Азербайджана Зелимхана Ягуба.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Грузии.

"Хочу выразить искренние соболезнования в связи с кончиной народного поэта и общественного деятеля Азербайджана Зелимхана Ягуба.

Эта большая потеря как для Азербайджана, так и для Грузии. Зелимхан Ягуб внес неоценимый вклад в развитие литературных связей наших государств. За особые заслуги Зелимхан Ягуб был награжден орденом "Чести" Грузии. Но главной наградой является то всеобщее признание, которую получила его поэзия.

Уверен, светлая память Зелимхана Ягуба и его творчество вечно будут жить в сердцах будущих поколений", - сказано в заявлении.

Народный поэт Азербайджана, общественный деятель Зелимхан Ягуб скончался 9 января. З.Ягуб длительное время страдал от болезни почек.